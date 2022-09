Betrunkener Autofahrer fährt Baustellenampel um

Mitten in der Nacht lag am Samstag eine Baustellenampel quer auf der Ulmer Olgastraße. Den Grund dafür hatte die Polizei schnell ermittelt.

Da hatte wohl jemand die Kurve nicht mehr gekriegt: Am Samstag ging bei der Ulmer Polizei gegen 22.30 Uhr, die Nachricht ein, dass im Bereich der Olgastraße ein Auto gegen eine Baustellenampel gefahren sei und diese nun mitten auf der Straße liege. Eine Streife stellte fest, dass ein Wagen von der Olgastraße in die Frauenstraße abgebogen und in der Rechtskurve zu weit nach links gekommen war. Dabei rammte das Fahrzeug eine Baustellenampel. Vom Unfallverursacher war zunächst nichts zu sehen.

Ein betrunkener Mann gibt alles zu

Die Polizisten fahndeten in der näheren Umgebung und bemerkten dann einen Audi im Bereich der Radgasse, der erheblich beschädigt war. Als die Beamten das Auto begutachteten, kam ein deutlich alkoholisierter 26 Jahre alter Mann hinzu und gab zu, dass er mit seinem Wagen gegen die Ampel gefahren war. Dem Mann wurden Blut und Führerschein abgenommen, außerdem sieht er nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. (AZ)

