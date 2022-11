Betrunkener Autofahrer: Unbeteiligter mischt sich in Polizeieinsatz ein

Erst mit weiteren hinzugezogenen Polizeistreifen kann die Situation in der Ulmer Frauenstraße unter Kontrolle gebracht werden. Die Beteiligten müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen nicht mehr fahrtauglichen Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Ulm gestoppt. Der Mann sei damit aber offensichtlich nicht einverstanden gewesen und renitent geworden. Zeitgleich mischte sich auch ein Unbeteiligter in den Polizeieinsatz ein, heißt es.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 42-Jähriger gegen 4.30 Uhr mit einem Opel in der Frauenstraße. Eine Streife sah das Auto, das dort mit nicht angepasster Geschwindigkeit im Nebel gefahren sein soll.

Die Polizisten stoppten das Fahrzeug. Der Fahrer soll nach Alkohol gerochen haben. Ein Alkomattest habe einen Wert deutlich über dem Erlaubten angegeben. Um den genauen Wert ermitteln zu können, sollte der Mann zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Doch der 42-Jährige soll sich widersetzt haben. Ihm hätten daraufhin Handschließen angelegt werden müssen, so die Polizei.

Ein 32-jähriger Unbeteiligter soll die polizeilichen Maßnahmen gestört und versucht haben, die Mitnahme des 42-Jährigen zu verhindern. Erst mit Hilfe weiterer Polizeistreifen konnte der Mann vorläufig festgenommen werden.

Der Autofahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Auf den 32-Jährigen kommt eine Anzeige wegen versuchter Gefangenenbefreiung zu. (AZ)