Betrunkener belästigt Frauen im Parkhaus

Erst fiel ein Mann im Deutschhaus unangenehm auf, dann wurde er auch noch handgreiflich.

Gleich mehrfach ist ein 36 Jahre alter Mann in einem Ulmer Parkhaus aufgefallen. Er suchte offensichtlich Kontakt zu zufällig vorbeikommenden Frauen. Mitarbeiter des Parkhauses Deutschhaus beobachteten am Freitag gegen 15.30 Uhr, dass der Mann die Frauen unter anderem auch unsittlich berührte. Kurzerhand erteilten sie ihm Hausverbot. Statt von dannen zu ziehen, schlug der Betrunkene plötzlich mehrfach auf einen 69-jährigen Angestellten ein. Der ging durch die Wucht der Schläge zu Boden. Sein 55 Jahre alter Kollege und auch mehrere Passanten eilten ihm zu Hilfe. Der Betrunkene konnte überwältigt und bis zum Eintreffen mehrerer Polizeistreifen am Boden festgehalten werden. Dabei verletzte sich ein Zeuge des Vorfalls.

Allerdings beruhigte den Randalierer der Anblick von Polizisten mitnichten. Als ihm aufgeholfen werden sollte, versuchte er eine Beamtin mit einem Fausthieb zu treffen. Da ein Alkotest einen Wert von mehr als zwei Promille ergab, endete der Tag für den Mann in der Ausnüchterungszelle. Bislang hat noch keine der belästigten Frauen Anzeige erstattet. Als die Polizei eintraf, war keine mehr vor Ort. (AZ)