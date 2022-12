Ulm

Betrunkener macht trotz Hausverbots Ärger in der Hirschstraße

Die Polizei hat in Ulm einen Betrunkenen in Gewahrsam genommen.

In einem Geschäft in der Fußgängerzone in Ulm attackiert ein Mann einen Mitarbeiter. Auch gegenüber der Polizei verhält er sich aggressiv.

Auf einen Zeugen losgegangen ist ein 30-Jähriger am Donnerstag in einem Geschäft in der Hirschstraße. Dort hatte der Mann Hausverbot. Ein Mitarbeiter bat ihn deshalb in ein Büro des Ladens. Dort attackierte der 30-Jährige laut Polizei den Zeugen und versuchte, ihn zu schlagen. Dem Beschäftigten gelang es, sich gegen den Angriff zu wehren. Die Ulmer Polizei nimmt den Mann in Gewahrsam Als die Polizei eintraf, verhielt sich der 30-Jährige immer noch aggressiv. Die Beamten nahmen den Mann aufgrund seines Verhaltens und seiner Trunkenheit in Gewahrsam. Der 30-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs verantworten. (AZ)

