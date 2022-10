Betrunkener verlangt, dass die Polizei ihn von Ulm nach Schelklingen bringt

Erst ruft er die Polizei, weil Handy und Geldbeutel weg sind. Eine Stunde später spricht er von einem Raub und kann sich an den ersten Anruf nicht erinnern.

Wurde er ausgeraubt oder hatte er seinen Geldbeutel und sein Handy bloß verloren? Eine Antwort auf diese Frage gibt es vorerst wohl nicht. Das Fehlen der beiden Wertgegenstände ist aber nicht das einzige Problem eines 46 Jahre alten Mannes. Weil er Polizeibeamte aggressiv anging, verbrachte er die Nacht in Gewahrsam.

Am Samstag gegen 5 Uhr meldete sich der 56-Jährige bei der Polizei. Er befand sich in der Nähe eines Kulturzentrums in der Schillerstraße und fand seinen Geldbeutel und sein Handy nicht mehr. Der Mann habe infolge Alkoholkonsums zusammenhanglose Auskünfte gegeben, berichtet die Polizei. Ob beides verloren gegangen oder gestohlen worden ist, konnte nicht geklärt werden. Die Beamten rieten dem Mann, wiederzukommen, wenn er ausgenüchtert ist. Ein Alkoholtest verweigerte der 56-Jährige.

Betrunkener kommt in Ulm in Polizeigewahrsam

Gegen 6 Uhr rief der Mann erneut bei der Polizei an und sagte, er sei ausgeraubt worden. Am Ort stellten die Beamten schnell fest, dass es sich um den gleichen Sachverhalt handelte. An ein vorausgegangenes Gespräch mit der Polizei konnte oder wollte sich der Angetrunkene nicht mehr erinnern, einen Alkoholtest verweigerte er weiterhin. Das wichtigste Anliegen des Mannes schien ein Transportmittel nach Schelklingen zu sein. Ein entsprechendes Ersuchen lehnten die Beamten ab. Damit gab sich der Mann nicht zufrieden, sondern ging die Polizisten aggressiv an. Auch einem Platzverweis kam er nicht nach. Schließlich wurde er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Nach seiner Ausnüchterung könne er erneut sein Anliegen vorbringen, meldet die Polizei lapidar. (AZ)