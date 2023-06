Betrunkener wirft Müll aus dem zweiten Stock auf die Olgastraße

Ein wütender Anwohner wirft nachts Unrat aus seinem Fenster und behindert den Verkehr. Was ihn so aufgebracht hat, findet die Polizei nicht heraus.

In der Nacht auf Freitag hat ein betrunkener Mann von seinem Fenster aus Gegenstände auf die Ulmer Olgastraße geworfen. Dadurch sind nach Angaben der Polizei Verkehrsteilnehmende behindert und womöglich gefährdet worden. Als eine Streife eintraf, lagen "Unmengen von Müll und sonstigem Unrat" auf allen vier Spuren der wichtigen Straße.

Polizei Ulm: Mann wirft Abfall auf die Olgastraße

Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 23.30 Uhr informiert. Die traf den 53-jährigen Verursacher in dessen Wohnung im zweiten Obergeschoss an. Der Mann war alleine in seiner Wohnung, offensichtlich betrunken und wütend. Warum er genau wütend war, ist bislang unklar. Dem Mann wurde der Gewahrsam angedroht, sollte es durch ihn zu weiteren Störungen kommen.

Mitarbeiter der Stadt Ulm reinigten die Olgastraße. Der Verursacher muss nun die Kosten tragen. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige. Zu weiteren Störungen durch den Mann kam anschließend nicht mehr. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, sollen sich unter Telefon 0731/188-3312 beim Polizeirevier Ulm-Mitte melden. (AZ)