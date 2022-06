Bewaffneter Mann will Apotheke in Ulm ausrauben

Mit einer Schreckschusswaffe will der Täter in der Ulmer Innenstadt Beute machen. Doch er bekommt nichts.

Ein 39 Jahre alter Mann hat versucht, eine Apotheke in der Ulmer Innenstadt auszurauben. Nun sitzt er erst mal in Haft.

Nach Angaben der Polizei betrat der Mann die Apotheke am Dienstag, kurz nach 18 Uhr, betrat. Aus seinem Hosenbund habe er wohl eine Schreckschusswaffe gezogen, die er auf den Mitarbeiter richtete. Er stellte nicht näher bekannte Forderungen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Nachdem ein Mitarbeiter der Apotheke sich weigerte, verließ der Täter die Apotheke und flüchtete in die Innenstadt. Der Mitarbeiter nahm zu Fuß die Verfolgung auf und konnte so die Polizei zum mutmaßlichen Täter führen. In einem Geschäft nahm die Polizei den Mann vorläufig fest. Die Schreckschusswaffe hatte er noch bei sich.

Der Täter hat noch mehr auf dem Kerbholz

Der 39-Jährige wurde zunächst wegen anderer Delikte und eines offenen Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. In der kommenden Woche wird der Mann dann wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. (AZ)

