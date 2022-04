Bewaffneter Überfall auf Spielothek: Polizei fasst 26-jährigen Verdächtigen

Eine Spielothek in Ulm ist überfallen worden. Die Fahndung kurz nach der Tat verlief erst erfolglos. Nun konnte ein Verdächtiger festgenommen werden.

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Spielothek vor gut zwei Wochen (wir berichteten) will die Polizei jetzt einen Verdächtigen ermittelt haben. Dabei soll es sich um einen in Ulm wohnhaften 26-Jährigen handeln. Der Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag mitteilten.





Der 26-Jährige steht demnach im Verdacht, die Spielothek in der Blaubeurer Straße betreten und die Herausgabe von Bargeld gefordert zu haben. Ermittlungen hätten auf die Spur des 26-Jährigen geführt. Der Tatverdacht habe sich gegen ihn erhärtet. Am vergangenen Dienstag sei der nun Mann in den Abendstunden in der Nähe seiner Ulmer Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen worden.

Bei der Festnahme soll der Mann ein Messer und eine Plastikpistole, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sah, bei sich gehabt haben. Auf der Suche nach dem vermeintlichen Tatmesser fand die Polizei am Mittwoch in einem nahegelegenen Bach ein Messer. Ob es sich hier um das bei der Tat verwendete Messer handelt, sollen Untersuchungen ergeben.

Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl gegen den Mann. Am Mittwoch erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht den Haftbefehl. Der 26-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. (AZ)