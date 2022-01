Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Wiblingen: Verdächtiger sitzt in Haft

Eine Tankstelle in Ulm-Wiblingen ist von einem Bewaffneten überfallen worden. Nur kurze Zeit später hat die Polizei den mutmaßlichen Räuber gefasst.

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Ulm-Wiblingen hat die Polizei den mutmaßlichen Räuber gefasst. Ein 26-Jähriger sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, kurz vor 16 Uhr, soll der 29-Jährige die Tankstelle in Wiblingen betreten haben. Er habe eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht, so die Erkenntnisse von Polizei und Staatsanwaltschaft. Mit Geld und Zigaretten habe der Mann anschließend die Flucht ergriffen. Die Polizei fahndete sofort nach dem Täter.

Eine gute Viertelstunde später traf sie auf den 29-Jährigen. Er hatte mutmaßlich die Beute dabei. Sein Versuch, sich gegen die Festnahme zur Wehr zu setzen, scheiterte.

Der 29-Jährige wurde am Freitag der Haftrichterin am Amtsgericht Ulm vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl erließ. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. (AZ)