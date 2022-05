Ulm

Bewohner ruft um Hilfe: Feuerwehr rückt zu Brand am Weinhof aus

In der Ulmer Altstadt hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Ein Bewohner kam in ein Krankenhaus.

Von Thomas Heckmann

Nach einem Wohnungsbrand am frühen Mittwochmorgen wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ulmer Altstadt in ein Krankenhaus gebracht. Als die Ulmer Feuerwehr gegen 5 Uhr an den Weinhofberg kam, war eine Rauchsäule über den Häusern zu sehen. Im zweiten Obergeschoss eines Hauses quoll dunkler Rauch, der einzige Bewohner der Wohnung stand hilferufend am Fenster. Mit einer langen Steckleiter der Feuerwehr konnte der Mann vom Fenster aus die Wohnung verlassen. Nach einer Untersuchung durch der Notarzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Hausbewohner konnten von der Feuerwehr über das Treppenhaus unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Feuerwehr Ulm rangiert mit Drehleiter in enger Altstadtgasse Die Ulmer Feuerwehr rangierte in der engen Altstadtgasse auch noch eine Drehleiter vor das Haus. Da sich der Brand auf eine einzelne Wohnung beschränkte, konnte der Feuer von innen gelöscht werden. Über 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, eine zweite Drehleiter stand vor dem Schwörhaus bereit. Auch ein zweiter Rettungswagen war vor Ort. Nachdem der Brand gelöscht war, belüftete die Feuerwehr das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter, um den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu drücken. Die Bewohner konnten danach wieder in ihre Wohnungen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

