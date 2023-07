"Dramatische Entwicklung": Immer weniger bezahlbare Wohnungen in Ulm

Die Wohnbaugenossenschaft Ulmer Heimstätte und auch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft warnen vor einer Verschärfung der Wohnungsnot. Das sind die Gründe.

Der Mangel an Wohnungen im Bereich der bezahlbaren und sozial geförderten Mietwohnungen wird nach Einschätzung der Wohnbaugenossenschaft Ulmer Heimstätte in Ulm immer dramatischer.

Wie Vorstandsmitglied Christoph Neis anlässlich der Vertreterversammlung sagte, tragen dazu mehrere Faktoren bei: Baukosten „auf einem historischen Höchststand“, steigende Zinsen für Baugeld, Facharbeitermangel und Lieferprobleme. „Zudem verhindert die chaotische Förderpolitik Planungssicherheit bei den Akteuren“, kritisierte Neis. Kurzfristige und kurzsichtige Änderungen der Förderregeln belasteten die Branche.

Es fehlt bezahlbarer Wohnraum in Ulm

Im geförderten sozialen Wohnungsbau seien bundesweit mit 25.000 sogar nur 22 Prozent der benötigten Wohnungen gebaut worden. Eine Entwicklung, die vor Ulm nicht Halt mache. Darauf habe der Gemeinderat zwar reagiert und entsprechende Konzepte für die Grundstücksvergabe entwickelt. Doch damit konnte der Bestand nur stabilisiert, „aber nicht wirklich ausgebaut werden“, sagte Neis. „Die Ulmer Heimstätte leistet seit Jahren ihren Beitrag und investiert überproportional in diesem Segment“, so Neis weiter. Bei den Projekten liege der Anteil der sozial gebundenen Wohnungen deutlich über den vom Gemeinderat fixierten Anteil von mittlerweile 40 Prozent.

Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen im Wohnungsbau könne sich die Ulmer Heimstätte nicht in gewohntem Umfang im Neubau engagieren. Aktuell ist die Wohnbaugenossenschaft mit drei Neubauprojekten beschäftigt. Am Weinberg entstehen in Kooperation mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft UWS insgesamt mehr als 900 Wohnungen für mehr als 2000 Menschen. 55 Wohnungen und drei gewerbliche Einheiten. Der Vermietungsprozess läuft bereits. Die Durchschnittsmiete aller Objekte der Heimstätte liegt bei 7,02 Euro pro Quadratmeter.

Baubürgermeister aus Ulm sieht "dramatische Entwicklung"

Ulmer Baubürgermeister Tim von Winning spricht von einer dramatischen Entwicklung. Kurzfristige Lösungen sehe er allerdings nicht. Den Ruf nach mehr staatlicher Förderung bringe die Branche nicht weiter. Von Winning geht davon aus, dass die Wohnbaubranche einen Anpassungsprozess durchlaufen und sich „gesundschrumpfen“ müsse. Wichtig bleibe aber aus Sicht der Stadt, dass auch Menschen mit schmalem Geldbeutel Wohnraum finden können.

Im Dichterviertel entsteht – ebenfalls in Partnerschaft mit der städtischen Wohnbaugesellschaft UWS – das Projekt „Bassena und Pawlatsche“ mit insgesamt 77 Wohnungen, zwei gewerblichen Wohnungen, einer Kindertagesstätte und einer Reha-Einrichtung. Die 32 Wohnungen der Ulmer Heimstätte werden Neis zufolge voraussichtlich ab Herbst 2023 abschnittsweise fertiggestellt. In kompletter Eigenregie baut die Heimstätte seit Anfang 2023 an der Uhlandstraße in der Weststadt 63 Wohnungen und eine kleine Gewerbeeinheit. Es ist ein Ersatzbau für eine Gebäudezeile, die aus den 50er-Jahren stammte und nicht mehr sanierungsfähig war.

UWS sieht kaum Chancen für Neubauten

Auch die UWS veröffentlichte jüngst ihre Bilanz. Zum Jahresende 2022 waren bei der UWS 369 Neubauwohnungen im Bau. In die im Bau befindlichen Objekte werden weitere drei Kindertagesstätten und ein Nahversorgungsmarkt integriert. Bei allen Bauvorhaben werden neben bezahlbaren frei finanzierten Mietwohnungen auch geförderte Wohnungen für Bezieher geringer Einkommen mit einem Anteil von mindestens 30 Prozent gebaut, in zukünftigen Projekten beträgt die Quote geförderter Wohnungen 40 Prozent. Auch Frank Pinsler, der Chef der UWS, klagt: Der Neubau bezahlbarer Wohnungen werde erheblich erschwert oder zwischenzeitlich de facto praktisch unmöglich gemacht. (AZ/heo)