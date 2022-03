Bezauberndes Flötenspiel des Kammerorchesters im Kornhaus

Plus Das Württembergische Kammerorchester spielt sein viertes Ulmer Konzert der Saison unter dem Motto "Produktive Einsamkeit". Nicht nur Starflötistin Ana de la Vega überzeugt.

Einsamkeit kann lähmend sein – sie kann aber genauso Ausbrüche vorher nicht zu erahnender Kreativität auslösen. Beides haben Künstlerinnen und Künstler während der Pandemie erlebt. Kein Wunder, dass das Württembergische Kammerorchester sein viertes Ulmer Konzert der Saison 2021/22 nach zwei Jahren Corona und den vielen Absagen und Einschränkungen, unter denen die Konzertbranche litt, unter das Motto „Produktive Einsamkeit“ stellte.