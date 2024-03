Betrüger erbeuten Gold in Ulm: Senior verliert sein Erspartes

Ein Senior wird von Betrügern nach Ulm gelotst und übergibt am Amtsgericht Gold an einen Unbekannten. Die Polizei hofft mit einer Beschreibung auf Hinweise von Zeugen.

Ein Senior ist um sein Erspartes gebracht worden. Der Mann wurde Opfer einer Betrugsmasche. In Ulm übergab er einem mutmaßlichen Betrüger Gold. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, klingelte am Mittwochvormittag das Festnetztelefon bei dem Senior. Ein angeblicher Polizist aus Norddeutschland gab vor, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Nun würde sie dringend Geld für eine Kaution benötigen, um eine Haftstrafe abzuwenden.

Der Betrüger gab dem betagten Mann weitere Anweisungen, was er nun tun müsse. Der Senior ging anschließend zu seiner Bank in Biberach und holte dort anstatt von Bargeld das im Schließfach gelagerte Gold. Anschließend wurde der Senior von dem Betrüger in die Ulmer Innenstadt gelotst. In der Nähe des Amtsgerichtes in der Zeughausgasse hatte gegen 15.45 Uhr ein Helfer des Betrügers schon auf den Senioren gewartet. Ein angeblicher Notar sollte das Gold dort in Empfang nehmen.

Da Zeugen zugegen waren, griff der Unbekannte nach dem Gold und verschwand damit. Die Zeugen nahmen noch die Verfolgung auf und verständigten die Polizei. Der Flüchtige konnte allerdings unentdeckt entkommen. Erst danach bemerkte der Mann, dass er Betrügern aufgesessen war.

Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter. Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

sehr schlanke Statur

circa 1,80 Meter groß

dunkelblonde kurze Haare

osteuropäische Erscheinung

roter Pullover

blaue Jeans

Auf dem Kopf trug er eine schirmlose Mütze und über der Schulter hatte er eine Tasche. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Biberach unter der Telefonnummer 07351/4470 entgegen.