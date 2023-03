"Liederkranz"-Biergarten startet wieder mit neuem Konzept: Das ist geplant

Plus Neben der Teutonia wird in Sachen Biergarten in Ulm seit Jahren improvisiert. Mit viel Kultur auf dem Programm startet ab 1. Mai ein neuerlicher Versuch.

Der "Liederkranz" in der Friedrichsau ist gerade eine große Baustelle: Im August 2022 erhielt Gleis 44-Betreiber Samuel Rettig den Zuschlag von der Stadt Ulm für eine fünfjährige Pacht des Biergartens, sein Konzept eines Kultur-Event-Biergartens hatte überzeugt. Jetzt wird dort gehämmert und geschafft. Ende April oder im Mai, am liebsten zum 1. Mai, möchte Samuel Rettig den "Liederkranz" neu eröffnen.

Viel Investitionen sind in der Ulmer Friedrichsau nötig

Alte Lichterketten liegen im Müll, die Palmen vom Vor-Pächter sind zwar in einem Beet eingepflanzt, werden aber nicht mehr treiben. Dafür ist der Efeu gestutzt, es riecht nach frischem Holz, und die Kastanien treiben schon aus über der neu verdichteten Bodenfläche – 30 Tonnen Mineralkalk wurden allein am Boden verarbeitet. Samuel Rettig bekommt die Krise auch zu spüren: Er wird mehr aufwenden müssen, als ursprünglich geplant, sagt er, und Handwerker zu bekommen, ist nicht immer so einfach.

Der Container, der als Küche dienen wird, um den Biergartenbesuchern eine richtige Speisekarte bieten zu können, war deutlich teurer, als geplant. Mit zwischen 50.000 und 70.000 Euro an Investitionen plant Rettig, der inzwischen eine eigene GmbH gegründet hat, deren Geschäftsführer er ist. Mit 30.000 Euro fördert das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst seine Pläne.

Trotz der Investitionssummen – der "Liederkranz“ wird weiter auf einen Toilettenwagen angewiesen sein, der allerdings wesentlich schicker sein soll als der Vorgänger. "Mit Themenkabinen“, schmunzelt Samuel Rettig. Auch am historischen Gebäude selbst, einem Sanierungsfall, wird zunächst nichts passieren. Langfristig hofft Rettig den Ulmer Stadtrat so überzeugen zu können, dass man dem Mitte des 19. Jahrhunderts als Gesellschaftsgarten erbauten Gebäudekomplex eine umfassende Restaurierung angedeihen lassen könnte. In dessen südlichen Teil war dereinst eine Kegelbahn untergebracht, es gab einen großen Saal, Küche und Toiletten und jene Muschel, in der gesungen wurde – und die bereits wieder frisch gestrichen ist. Was zu Rettigs Bedauern nicht mehr existiert: Im nördlichen Teil der Holzkonstruktion war ein Ballsaal untergebracht, der im Sommer 1974 – wohl nach einem Brand – abgerissen wurde. Als Teil seines Kulturprogramms nämlich auch zum Beispiel klassische Tango-Abende im Ballsaal anbieten zu können – das wäre schon ein Zukunftstraum für ihn, sagt Rettig. Ein Traum, der allerdings eine Millionensumme kosten dürfte.

Das Programm für den Liederkranz in Ulm soll von Hip-Hop bis Blasmusik reichen

Geplant ist, den Biergarten in einen jung-urbanen Teil mit leuchtend bunten Stühlen, in dem das Publikum bedient wird, und in einen Selbstbedienungsteil mit Biertischgarnituren aufzuteilen. Dort wird die Halbe wohl auch günstiger sein, verspricht Rettig. Und an manchen Sonntagen schwebt ihm ein "Bürgerbiergarten“ vor, wo das Publikum sein eigenes Picknick zum Gratis-Konzert mitbringen darf.

An den Abenden möchte Samuel Rettig ein breites Musik-Programm lokaler Bands bieten – Rock und Techno, Hip-Hop und House, Indie und Punk, aber auch mitunter Blaskapellen. Zusätzlich soll das Veranstaltungsprogramm des institutionell von der Stadt Ulm geförderten "Indauna“-Vereins laufen. Zu essen soll es vom veganen Gericht für den Young Urban Professional-Besucher bis zum Wurstsalat für den traditionellen Besucher ganz am Geschmack des Publikums ausgerichtete Speisen geben. Der Kinderspielplatz des Biergartens wird ein Projekt für das kommende Jahr – dessen Neugestaltung wird 2023 nicht mehr zu schaffen sein.

Ganz so viel Bier wie in der Vergangenheit wird in der Friedrichsau aber vermutlich während der Biergarten-Saison 2023 nicht mehr getrunken: 70.300 Liter waren es im Sommer 1879, wovon allerdings fast die Hälfte auf die 1812 (im Jahr, nachdem König Friedrich I. den Ulmer Bürgern die Friedrichsau gegeben hatte) gegründete "Hundskomödie“ entfiel. Der Konsum im "Liederkranz“ nahm sich da mit 3600 Litern bescheiden aus.