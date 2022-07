Ulm

Bildhauer-Kunst in der Region: Vom weichen Stil zur "Ulmer Schule"

Der Bildhauer Meister Hartmann schuf seine Skulpturen für das Münster, aber auch in anderen Kirchen haben sich seine Werke bis heute erhalten, zum Beispiel diese Marienfiguren in der Pfarrkirche Orsenhausen.

Lokal Ihre kulturelle wie wirtschaftliche Blütezeit erlebte die Stadt Ulm im ausgehenden Spätmittelalter. Der Künstler Meister Hartmann stand am Anfang dieser Hochphase.

Von Ralph Manhalter

Es gibt Orte, die sind durch und durch von einer Epoche geprägt: Was wäre Nürnberg ohne Dürer an der Wende der Gotik zur Renaissance, was Würzburg ohne seine fürstbischöfliche barocke Pracht, was Augsburg ohne die Fugger und Elias Holl? Ulm ohne das Münster? Nicht vorstellbar. In dieser neuen Serie zur Kunst aus Ulms Blütezeit, in der jeweils ein bedeutender Künstler der Stadt vorgestellt wird, soll es jedoch nicht nur um dieses weltbekannte Gotteshaus gehen.

