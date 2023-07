Bindertanz mit Video: Premiere auf dem Klosterhof in Wiblingen

Das malerische Kloster in Wiblingen bildet die Kulisse für eine Tradition, die nur alle vier Jahre zum Leben erweckt wird.

Ein seltener Anblick: der Ulmer Bindertanz. Er findet seither abwechselnd mit dem ebenfalls alle vier Jahre gefeierten Fischerstechen statt. Beide Zunftbräuche verleihen zusammen mit Schwörmontag und Schwörwoche der sommerlichen Ulmer Festkultur ein unverwechselbares Gesicht. Getanzt wird an den beiden Sonntagen vor Schwörmontag auf verschiedenen Plätzen der Stadt sowie am Schwörmontag.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Termine für den Bindertanz in Ulm

26 Bilder Bindertanz: Premiere auf dem Klosterhof in Wiblingen Foto: Alexander Kaya

Wer das historische Spektakel noch sehen will: am kommenden Sonntag, 23. Juli, gehts um 15 Uhr am Judenhof los. Weiter um 15.20 Uhr am Schuhhausplatz, 15.40 Uhr Hans-und-Sophie-Scholl-Platz, 16 Uhr Ecke Stadthaus/Mohrenapotheke, 16.40 Uhr Weinhof, 17. Uhr Marktplatz. Und am Schwörmontag um 11 Uhr auf dem Weinhof. (AZ)

Lesen Sie dazu auch