Bis ans Schwarze Meer: So funktionierte früher der Handel über die Donau

Mit den sogenannten Ulmer Schachteln brachten die hiesigen Händler ihre Waren bis ans Schwarze Meer. Ein neues Buch widmet sich der Ulmer Donauschifffahrt.

Eine Touristin erzählte ihren Ehemann bei der Lichterserenade angesichts der Ulmer Schachteln: "Mit solchen Schiffen sind die früher die Donau abwärts bis zum Schwarzen Meer gefahren." Der Ehemann schaute ungläubig. "Aber bestimmt nicht von Ulm aus!" Doch - und welche Waren und welche Unmengen von Gütern transportiert wurden, bis die gewerbliche Donauschifffahrt 1896 der Schiene unterlag, damit beschäftigt sich der Ulmer Historiker und Autor Wolf-Henning Petershagen in seinem soeben in der Reihe der Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm erschienenen Band "Die Ulmer Donauschifffahrt im 19. Jahrhundert".

Zunächst aber ist da die Sache mit den drei F: Petershagen stand vor Problemen, schreibt man doch "Schifffahrt" seit der Rechtschreibreform wieder mit drei F, wie dies wohl auch bis 1876 der Fall gewesen war. Dazwischen schrieb man "Schiffahrt" mit zwei F - und Petershagen achtet in dem Band sehr darauf, die jeweils zur Entstehungszeit eines verwendeten Zitates korrekte Schreibweise zu verwenden - insofern ist der Band auch ein Dokument von Rechtschreibreformen.

In zehn Tagen von Ulm nach Wien fahren

Viel erfährt der Leser über die Schifffahrt von Ulm aus - über die Bezeichnungen unterschiedlicher Schiffstypen, über die durchschnittlichen Fahrtzeiten (zum Beispiel von Ulm aus bei mittlerem Wasserstand fünf Tage bis Passau und zehn bis elf Tage nach Wien) - wobei man berücksichtigen muss, dass die Rückreise jeweils lang und beschwerlich war. Das Holz der Schiffe wurde in Wien verkauft, die Rückfahrt per Zeiselwagen dauerte vier Tage und vier Nächte bis München, von München nach Ulm dann oft per Kutsche. Den Weg von Regensburg nach Ulm legten die Schiffsleute meist zu Fuß in etwa drei Tagen zurück.

Henning Petershagen beschäftigt sich mit der Zunft der Ulmer Schiffleute und dem Wandel der Schifferzunft hin zum Verein, mit den führenden Namen der Schifferfamilien wie Molfenter, Käßbohrer und Heilbronner, mit den Schopperplätzen - den 29 Schiffsbauplätzen im Bereich Ulm, von denen die meisten auf dem dann bayerischen Ufer lagen, und mit den beförderten Gütern.

Henning Petershagen beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit der Ulmer Donauschifffahrt. Foto: Dagmar Hub

Transportgut änderte sich stark im Lauf der Zeit

Das Transportgut änderte sich stark im Lauf der Zeit, belegen die noch existenten Listen: Werden Mitte des 18. Jahrhunderts beispielsweise französischer Champagner, Wein, Branntwein und Liköre, blaue Farbe, Käse, feine Leinwand und Seidenwaren auf der Donau verschifft, so sind es hundert Jahre später gern auch hölzerne Uhren, Leder und junge Bäume, die neben Käse, Farbstoffen und französischen Weinen transportiert werden. Massenhaft wurden auf der Donau im 19. Jahrhundert Schnecken flussabwärts verschifft - die Bücher sprechen von jährlich vier bis fünf Millionen Schnecken.

Lesen Sie dazu auch

Spuren hinterließen auch die Blutegel, die um 1834 herum in großen Mengen transportiert, teuer verkauft und zu medizinischen Zwecken eingesetzt wurden. Am 14. August 1834 zum Beispiel sind fünf Blutegelhändler als Fahrgäste eines Schiffes registriert. Infolge von Globalisierung und Industrialisierung ging es mit der Ulmer Schifffahrt bergab - korrespondierend mit dem sich auf die Schienen und auf die Straße verlagernden Transport. Die Eigentümergemeinschaft Ulmer Schiffer-Verein löste sich im April 1902 auf - zwei Jahrzehnte, ehe der Schifferverein als Traditionsgemeinschaft wiedererstand.