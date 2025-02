Blaubeurer Ring: B10-Auffahrt bleibt noch einmal länger gesperrt

Die Baustelle an der Auffahrt zur B10 in Fahrtrichtung Neu-Ulm am Blaubeurer Ring in Ulm wird erneut verlängert. Eigentlich hätten die Arbeiten zum Austausch eines defekten Abwasserkanals bereits vergangene Woche, am 15. Februar, beendet sein sollen. Doch das konnte nicht gehalten werden. Jetzt teilt die Ulmer Stadtverwaltung mit: Die Baustelle bleibt bis einschließlich Freitag, 28. Februar. Grund sind demnach „unvorhergesehene bautechnische Probleme“.

Witterungsbedingte Einschränkungen, unvorhergesehene zusätzliche Arbeiten und erschwerte Bedingungen hatten zunächst die Verlängerung bis 22. Februar erforderlich gemacht, heißt es. Nun eben „zusätzliche bautechnische Probleme“. Gerhard Fraidel, bei der Stadt Ulm für die Verkehrsinfrastruktur zuständig, erklärt: „Es ist ein Rohrstück, das nicht passt.“

In Vorbereitung der Arbeiten sei der Kanal gescannt worden. Um den neuen Kanal an den bestehenden anzuschließen, war von einem rechteckigen Profil ausgegangen worden. Nun, wo der Untergrund geöffnet wurde, stellte sich jedoch heraus, dass der Anschluss „oval“ sein muss. „Da passen die Rohrstücke, die wir vorbereitet haben, nicht rein.“

Welche Mehrkosten dadurch auf die Stadt zukommen und inwiefern beauftragte Unternehmen in Regress genommen werden können, werde „intern“ noch geklärt. „Oberstes Ziel“ sei nun die Baustelle so schnell wie möglich fertig zu machen. „Das muss 100-prozentig dicht sein“, sagt Fraidel.

Die Umleitungsempfehlung bleibt bestehen: In Richtung Innenstadt erfolgt sie über Magirusstraße / Einsteinstraße / Wagnerstraße / Zinglerstraße. Für alle, die stadtauswärts Richtung Süden unterwegs sind, wird die Ausweichroute über den Kurt-Schumacher-Ring / Wiblinger Allee / B30 auf die B28 empfohlen.