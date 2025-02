Blaubeurer-Tor-Ring wird zur Stau-Falle: B10-Auffahrt nach Neu-Ulm gesperrt

Seit Montagvormittag ist am Blaubeurer-Ror-Ring in Ulm die Ausfahrt in Richtung Neu-Ulm wegen Bauarbeiten gesperrt. Ein defekter Abwasserkanal macht die Sperrung der wichtigen Ausfahrt für rund zwei Wochen notwendig.

Mitten unter der Fahrbahn befindet sich der 1905 gebaute Kanal, der nun dringend repariert werden muss. Da wegen des Umbaus des Blaubeurer-Tor-Rings bereits ein Bauunternehmen mit den geeigneten Maschinen vor Ort ist, lassen die Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) diese Arbeiten kurzfristig durchführen. Durch die Sperrung muss der Verkehr aus der Blaubeurer Straße und aus der Karlstraße Umwege in Kauf nehmen. Die von der Stadt ausgeschilderte Umleitung führt am Hauptbahnhof vorbei, doch damit verschärft sich die Verkehrsbelastung vor dem Ehinger Tor und vor allem im Berufsverkehr sind starke Stauungen zu erwarten.

Vermeintlich ortskundige Autofahrer versuchen, über die Schillerstraße zum Ehinger Tor zu kommen, doch die Schillerstraße ist ebenfalls wegen Kanalbauarbeiten nicht befahrbar. Über die Bleichstraße kommen diese Autofahrer dann wieder zurück zum Blaubuerer-Tor-Ring und verschärfen auch an der Südzufahrt den Stau. Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Verkehr aus Richtung Blaustein, über den Kuhbergring auszuweichen.

Anwohner des Blumenscheinwegs und der Bleichstraße können die Baustelle vorsichtig passieren, eine Schranke an der Zufahrt gibt ihnen dank Kennzeichenerkennung den Weg frei.