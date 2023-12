B28 Blaustein - In den Gegenverkehr geraten

Plus Über zwei Stunden musste am Montagmorgen die Bundesstraße 28 zwischen Blaustein und Blaubeuren gesperrt werden. Gegen halb sechs Uhr morgens sind zwei Pkw auf Höhe von Arnegg zusammengestoßen.

Der 62-jährige Fahrer eines Hyundai war von Blaustein kommend in Richtung Blaubeuren unterwegs. Nach einer Linkskurve kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache auf gerade Strecke auf die Gegenfahrbahn. Dort streiften sich der Hyundai und ein entgegenkommender Renault Clio eines 59-Jährigen.

Der Hyundai kam nach über 100 Metern auf dem Seitenstreifen der Gegenrichtung zum Stehen. Der Renault wurde so getroffen, dass er sich um über 90 Grad drehte und anschließend rückwärts die Böschung Richtung Bahndamm hinunterrollte. Bereits nach wenigen Metern blieb der Kleinwagen hängen, damit er nicht weiter abstürzte, sicherte ihn die alarmierte Feuerwehr gegen weiteres Abrutschen.