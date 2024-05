Junge Bikerin gestürzt: 17-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Die 17-Jährige war von Blaustein in Richtung Bollingen unterwegs und stürzte. Mit schweren Verletzungen kam sie ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Donnerstag bei Ulm hat eine 17-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war die Jugendliche um 17 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad von Blaustein in Richtung Bollingen unterwegs. Die Bikerin verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Kraftrad. Dadurch kam sie nach rechts von der L1239 ab und stürzte im angrenzenden Graben. Die junge Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Sanitäter brachten sie mit dem Rettungswagen in eine Klinik. An der Yamaha entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (AZ)