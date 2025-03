Ungewöhnlicher Fund: Kinder entdecken Munition im Blaukanal

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Samstagabend den Ortsverband Ulm des Technischen Hilfswerks (THW) auf den Plan gerufen: Kinder entdeckten beim Spielen im Blaukanal in der Nähe von Blaustein Munition, wie der THW-Ortsverband seiner Facebook-Seite berichtet. Die Polizei sei verständigt worden, die daraufhin zur Unterstützung das THW anforderte, um die Fundstücke sicher zu bergen.

Die Bergungsgruppe des THW rückte mit dem Gerätekraftwagen an. Die Helfer, gesichert mit Rettungswesten und Sicherheitsseilen, begaben sich in Watthosen in das etwa 70 Zentimeter tiefe, stehende Gewässer. Mit Schaufeln und einer Magnetangel konnten sie verschiedene Kaliber an Munition bergen.

Insgesamt wurden knapp 100 Schuss Munition sichergestellt und der Polizei übergeben, heißt es in dem Facebook-Post. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

800 Schuss Munition im Waldsee in Senden entdeckt

Vergangenen November musste das Neu-Ulmer THW zu einem ähnlichen Einsatz ausrücken. Damals waren etwa 800 Schuss Munition aus dem Waldsee in Senden gefischt worden. Im Rahmen einer Übung war der Fund eher etwas zufällig gemacht worden. Die Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zur Ergreifung des für die Entsorgung verantwortlichen Täters. Bei der Munition handelte es sich überwiegend um Jagdmunition. Diese wird zur sachgerechten Entsorgung dem Bayerischen Landeskriminalamt zugeleitet, wie eine Polizeisprecherin kürzlich unserer Redaktion mitteilte. (AZ/krom)