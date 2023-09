Ulm

Blautalcenter in Ulm: Trotz Krise soll der Umbau umgesetzt werden

Plus Gestiegene Baukosten und hohe Zinsen? Der Investor, der das Ulmer Einkaufszentrum in ein Wohnquartier verwandeln will, lässt sich davon nicht abschrecken.

Im Wohnungsbau der Republik klagen immer mehr Firmen über Stornierungen und Auftragsmangel. Eines der größten derartigen Projekte in der Region scheint das nicht zu tangieren. Bei einer Veranstaltung in Ulm betonte Christian Diesen, geschäftsführender Gesellschafter der HLG, jenem Unternehmen, das Ulms größtes Einkaufscenter in ein Wohnquartier umbauen will, an den Plänen festzuhalten.

HLG-Chef hofft auf Ende der Krise

"Es gibt durchaus Leute, die sagen, wir haben eine Macke", sagte Diesen beim Ulmer "Immobilien-Dialog" auf dem Gelände des Bosch-Rexroth-Forschungszentrums in der Wissenschaftsstadt. Der HLG-Chef geht aber davon aus, dass sich die Krise in der Baubranche wieder legen werde.

