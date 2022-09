Blick in die Geschichte: So lernten Künstler im Mittelalter voneinander

Lokal Für die Maler und Handwerker des ausgehenden Mittelalters gehörte es dazu, über die eigenen Stadtgrenzen hinauszublicken, etwa von Nördlingen nach Ulm und umgekehrt.

Städte standen immer schon in regem Kontakt zueinander. Zwischen ihnen wurden Waren gehandelt, Geld transferiert, kamen aber auch neues Gedankengut und kulturelle Impulse; niemand kannte noch den Begriff der „Aneignung“. Diesem Austausch ist es zu verdanken, dass sich zwei Familien aus Nördlingen in Ulm niederließen, um dort künftig ihr Glück zu versuchen.