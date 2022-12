"Blueprints 022" feiert Premiere im Roxy

Das Tanzprojekt von Ursula Ritter-Gratvol will einen Bogen zwischen Ulm und New York spannen.

Mehr "auf den letzten Drücker" geht eigentlich nicht: Drei Minuten vor 20 Uhr kam Fabian Duerr mit dem frisch bearbeiten Film für die Premiere von Ursula Ritter-Gratvols "Blueprints 022" an. Die vier Tänzerinnen des Projekts bewiesen gute Nerven: Sie zogen die Szenen, die ein freies Spiel der Gedanken und Assoziationen sind, durch.

Über die 27-jährige Philosophie-Doktorandin Noga Gratvol, die in Ulm und in Israel aufwuchs und jetzt in New York lebt, kommen Ulm und New York in Szenen und Bildern in Bezug zueinander, geben Architektur und Landschaft der Handlungsszenen, die sich in einer Zeit und Gesellschaft mit sich ständig wandelnden Koordinaten abspielen. Die vier Tänzerinnen - die Münchner Tanzpädagogin Brigitta Göbel, die in Ulm lebende frühere Tänzerin des Theaters Ulm Raphaelle Polidor, die Ravensburger Tanztherapeutin Stella Nagel-Weber und die Kemptener Wildnispädagogin Liane Weinauge - schaffen Bilder, die irgendwo zwischen Narrativen und komischen Momenten des Alltags angesiedelt sind, lassen vom Ventilator Papierschnipsel und Geldscheinkopien durch das Roxy-Labor 1/12 blasen und kehren wieder auf.

Überhaupt - Kehren und Putzen ersparen teure Seminare über Selbstwirksamkeit, lernt das Publikum. Putzen ist nicht nur als Bewegung gut fürs körperliche Wohl, sondern auch fürs geistig-seelische, weil es eben pure Selbstwirksamkeit ist, während der man zugleich philosophieren kann.

