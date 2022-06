Ulm

12:00 Uhr

Bluesrock im Schottenrock: King King unterhält das Ulmer Zelt bestens

Lokal Frontmann Alan Nimmo ist eine Show und die macht er auch: Die Bluesrock-Band King King überzeugt im Ulmer Zelt nicht nur darum. Doch nicht alles läuft beim Auftritt perfekt.

Von Stefan Kümmritz

Um 19.45 Uhr war die Hitze am Freitagabend noch erstaunlich erträglich im Ulmer Zelt. Etwa 30 Frauen und Männer verloren sich dort und der ahnungslose Besucher dachte schon, das Konzert der britischen, ja schottischen Bluesrock-Gruppe King King würde vor ganz kleinem Kreis gespielt werden. Doch dann füllte sich das Zelt, ohne voll zu werden, es wurde laut - meist etwas zu laut, was man spätestens am starken Brummen in den Ohren am nächsten Tag noch registrierte - und es wurde heiß. Wegen der Musik, aber auch wegen der nun von den Menschen und den mitunter extrem grellen Scheinwerfern ausstrahlenden Hitze. Am meisten darunter litt offensichtlich Leadsänger und Gitarrist Alan Nimmo. Da halfen auch die Handtücher und die vielen Schlucke aus der Wasser-, ja, Wasser-, nicht Whisky-Flasche, nicht viel. Dem schwergewichtigen Nimmo in seinem typischen Kilt lief der Schweiß in Strömen von der Stirn. Was auch daran lag, dass er sich vor allem stimmlich völlig verausgabte.

