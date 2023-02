Ulm

13:29 Uhr

Männer sollen nach blutiger Prügelei vor Ulmer Bar mehrere Jahre in Haft

Plus Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Männern vor, einem anderen in Ulm eine Falle gestellt und diesen halb totgeschlagen zu haben. Noch am Dienstag fällt das Urteil.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Im Prozess um eine blutige Prügelei vor einer Ulmer Kellerbar im Sommer 2022 hat die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen für die beiden Angeklagten gefordert. Beide sind vorbestraft: Der eine im Zusammenhang mit Drogen, der andere wegen Körperverletzung, Vergewaltigung und Raub. Die Verteidigung zweifelt die Vorwürfe an und zieht völlig andere Schlüsse. Und der Anwalt eines Opfers sagt: „Aus meiner Sicht und der Sicht meines Mandanten war das menschenverachtend.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen