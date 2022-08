Polizei nennt Details zu Einbruch: Täter trotz Hubschrauber-Einsatz flüchtig

In Ulm kam es zu einem Einbruch. Auch mit einem Hubschrauber wurde nach den Tätern gesucht. Die aber konnten flüchten. Die Polizei nennt nun Details.

Nach einem Einbruch in Ulm hat die Polizei am Montagabend nach flüchtigen Tätern gesucht. Dabei kam unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz. Weitere Angaben waren zunächst trotz mehrfacher Nachfrage unserer Redaktion nicht zu erfahren, nun geben die Ermittler neue Details bekannt.

Demnach sollen zwei Unbekannte kurz vor 19 Uhr vor einer Wohnung in der Stauffenbergstraße gestanden haben. Nachdem ein Bewohner die Tür öffnete, sollen die beiden hereingekommen sein und sich "zielgerichtet" zum Zimmer eines 29-Jährigen begeben haben. Da dieser aber nicht zu Hause war, sollen sie die Tür eingetreten haben.

Aus seinem Zimmer nahmen sie einen kleinen Tresor mit und flüchteten damit, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Dienstagvormittag. Ein Zeuge habe anschließend die beiden verfolgt. Auf ihrer Flucht ließen sie den Tresor zurück. Den stellte die Polizei sicher. Was darin war, wissen die Ermittler nach eigenen Angaben derzeit nicht. Der Tresor sei nicht geöffnet worden. Und um ihn zu öffnen, brauche es einen entsprechenden Beschluss. Ob es eine Verbindung zwischen den Tätern und dem 29-Jährigen gibt, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. "Wir werden sehen, ob er uns das sagen will", so ein Polizeisprecher.

Einbruch in Böfingen: So werden die Unbekannten beschrieben

An der Fahndung nach den Unbekannten beteiligten sich zahlreiche Polizeistreifen und ein Hubschrauber. Jedoch verlief die Suche erfolglos. Die unbekannten Männer blieben unentdeckt. Die Ermittler beschreiben sie folgendermaßen:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß.

Sie trugen dunkle Kleidung.

Die Polizei Ulm hat nun die Ermittlungen aufgenommen. In den sozialen Medien war der Einbruch bereits am Abend ein Thema. Bei Facebook berichteten Nutzer unter anderem, dass Polizeikräfte im Straßenverkehr Kontrollen durchführten. (thhe/krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren die Meldung, sobald wir neue Informationen haben.