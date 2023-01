Sattelzug rammt Straßenlaterne: Fahrer macht sich aus dem Staub

Ein Nach einer Unfallflucht in Böfingen sucht die Ulmer Polizei Zeugen. Der Verursacher hinterlässt eine Spur bis zum Ortseingang von Elchingen.

Unerlaubt hat sich ein Sattelzugfahrer am Samstagmorgen in Ulm von der Unfallstelle entfernt. Gegen 7.30 Uhr wendete der Unbekannte seinen Sattelzug in der Böfinger Steige auf Höhe Elchinger Weg. Hierzu setzte er zurück und rammte eine Straßenlaterne im Grünstreifen. Es gab dabei einen lauten Knall. Die Laterne wurde aus dem Boden gerissen und demoliert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5000 Euro.

Die Ulmer Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall

Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer mit seinem Sattelzug. Dabei verursachte er eine Spur, die Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte bis zum Ortseingang von Elchingen verfolgten. Dort verlor sich die Spur. Der Sattelauflieger war weiß und hatte eine Münchner Zulassung. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden. (AZ)