Trinkgelage eskaliert: Mann soll 71-Jährigen mehrfach geschlagen haben

In Ulm wird mehrfach einen 71-Jährigen eingeschlagen. Im Verdacht steht ein 37-Jähriger. Die Hintergründe des Vorfalls aber sind laut Polizei noch unklar.

Ein 37-Jähriger soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrfach auf einen 71-Jährigen in Ulm-Böfingen eingeschlagen haben. Der Senior kam mit mehreren Verletzungen am Körper in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des Vorfalls sind wohl noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, wählte eine Zeugin am Montagvormittag den Notruf und teilte mit, dass der 71-Jährige in seiner Wohnung im Haslacher Weg mehrfach geschlagen wurde und verletzt sei. Eine Polizeistreife rückte an. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich die Tat bereits von Samstag auf Sonntag ereignet haben. Laut Angaben des 71-Jährigen soll der 37-Jährige ihn im Laufe der Nacht mehrfach geschlagen haben. In der Nacht wurde wohl auch viel Alkohol getrunken, heißt es.

Im Laufe des Sonntagvormittags habe der 37-Jährige dann die Wohnung verlassen. Da der 71-Jährige mehrere Verletzungen am Körper hatte, wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen, der ihn in ein Krankenhaus brachte.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht die Hintergründe, insbesondere auch die Beziehungen der Personen untereinander, zu ermitteln. (AZ)