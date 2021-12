Zeugen bedroht: Jugendliche wollen in Bauwagen in Böfingen einbrechen

Nach einem Vorfall in Ulm-Böfingen ermittelt nun die Polizei. Die aufmerksamen Zeugen sollen bedroht worden sein.

Mehrere Jugendliche haben am Mittwoch versucht, in einen Bauwagen in Ulm-Böfingen einzubrechen. Die Ulmer Polizei Ulm (0731/1880) ermittelt nun.

Demnach habe die Polizei gegen 17 Uhr mitgeteilt bekommen, dass Zeugen fünf Jugendliche beobachteten, die wohl in den Bauwagen im Georg-Elser-Weg einbrechen wollten. Dazu sei einer über das Fenster in den Wagen eingedrungen und habe versucht, mit Gewalt die Tür für die Anderen zu öffnen.

Die Unbekannten bemerkten aber wohl die Zeugen und ließen von ihrem Vorhaben ab. Sie flüchteten. Dabei soll einer die Zeugen bedroht haben. (AZ)