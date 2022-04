Botanischer Garten in Ulm hat wieder geöffnet: Das erwartet die Besucher

Während der Pandemie musste der Botanische Garten in Ulm geschlossen bleiben, nun können Interessierte wieder kommen. Es lohne sich, verspricht ein Biologe.

Was seit Jahrzehnten der Vorteil des Botanischen Gartens der Universität Ulm war, wurde in der Pandemie zum Nachteil: der freie Eintritt. Weil es keine Kassenhäuschen gibt und kein Personal, um die drei Eingänge zu kontrollieren, konnten auch die jetzt gefallenen Corona-Vorschriften zu Impfung, Test oder Genesenennachweis und die Maskenpflicht nicht kontrolliert werden. Deshalb war der Botanische Garten – wie in anderen Städten in Baden-Württemberg mit ähnlichen Anlagen wie Konstanz, Heidelberg und Tübingen – während der vergangenen zwei Jahre meist geschlossen, außer im Sommer. Nun sind die Eingänge wieder offen.

Stefan Brändel, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Ulm und zuständig fürs Grüne Klassenzimmer des Botanischen Gartens, ist froh, dass die Saison in diesem Jahr schon jetzt und nicht wie in den vergangenen beiden Jahren erst mit dem jeweiligen Ende von Lockdowns und Einschränkungen beginnen kann – und dies gleich mit den Sommer-Öffnungszeiten. "Die Bäume und die Blütenpflanzen stehen jetzt in den Startlöchern. Es gibt so viel zu entdecken, für Besucher ist es spannender, dass sie jetzt im Frühjahr kommen können", sagt der Biologe. Wie viel Schaden der strenge Frost angerichtet hat, muss sich erst noch zeigen. "Der Frost kam in die Kirschblüte hinein."

Viele Veranstaltungen im Botanischen Garten in Ulm

Gern hätte er das Freigelände des Botanischen Gartens in den beiden vergangenen Jahren geöffnet gesehen. "Die Ansteckungsgefahr im Freien ist ja gering, und andere Parks in der Stadt waren offen." In den Gewächshäusern dagegen sei es klar: "Da geht es eng zu, und es ist feucht, was die Viren begünstigt. Da ist die Situation komplett anders." Wäre der Botanische Garten geöffnet gewesen, hätte man aber eine Person oder eine Stelle benötigt, die die Eingangskontrolle übernommen hätte, erklärt Brändel. "Also ist uns auf die Füße gefallen, dass man in der ganzen Anlage kostenlos spazieren gehen kann."

FFP2-Masken werden im Botanischen Garten auch nach dem Wegfall der Maskenpflicht empfohlen, insbesondere in Innenräumen. "In den Praktika-Sälen behalten wir an der Universität sogar die Maskenpflicht zum Beispiel bei", berichtet der Biologe. "Ich bin auch gespannt, was im Herbst passieren wird, wenn wir auf die nächste Welle zulaufen. Hoffentlich kann das Freigelände im Herbst offen bleiben."

Der Botanische Garten Ulm als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit veranstaltet vom 15. bis 22. Mai gemeinsam mit dem Landratsamt Neu-Ulm die "Woche der Artenvielfalt"; es gibt besondere Angebote auch als Hybridveranstaltungen – online und vor Ort – zu Artenvielfalt und Biodiversität. Anfang Juni findet der Tag der Arzneipflanze statt, und ab 11. Juni startet die Ausstellung "Neue Wilde – Globalisierung in der Pflanzenwelt". Am 24. Juni soll es eine "Fledermausnacht" geben.

