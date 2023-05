Brand bei Jehle in Ulm: Polizei hat erste Erkenntnisse zur Ursache

Plus Nach dem Brand bei Jehle in Ulm hat die Polizei eine Vermutung zur Ursache. Indes sucht Jehle-Chefin Daniela Yildiz weiter nach Verkaufsräumen für den Übergang.

Das Gutachten zur Brandursache liegt nach Angaben von Geschäftsführerin Daniela Yildiz noch nicht vor. Doch die Ulmer Polizei hat erste Erkenntnisse zur Frage, was den schweren Brand ausgelöst hat, durch den der Fachmarkt für Elektrogeräte und Fahrräder komplett zerstört wurde. Unternehmenschefin Yildiz sucht derweil weiter nach Verkaufsräumen für die Zwischenzeit.

Wie Polizeisprecherin Daniela Wagner mitteilt, geht das Ermittlungsteam derzeit von einem technischen Defekt aus. Mutmaßlich habe ein Gerät Feuer gefangen und den Brand ausgelöst, der Einsatzkräfte am Freitagabend, 12. Mai, viele Stunden lang beschäftigt hat. Die Gebäude brannten fast vollständig nieder, das Schaden liegt wohl in Millionenhöhe. Die Feuerwehr erhielt Unterstützung durch einen Radbagger des THW-Ortsverbands Ulm, da die Flammen unter dem Dach zunächst nicht unter Kontrolle zu bringen waren.