Ulm

Brand im Bundeswehrkrankenhaus sorgt für größeren Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in einem Klinikgebäude am Ulmer Eselsberg aus.

Im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus hat es am Montagvormittag gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Ob Sachschaden entstanden ist, steht bislang nicht fest. Der Klinikbetrieb sei nicht beeinträchtigt gewesen, teilt die Polizei mit. 36 Kräfte und zehn Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz. Entstanden ist der Brand im Zuge von Wartungsarbeiten. Auf dem Dach des Klinikgebäudes steht ein kleineres Technikhaus. In diesem sollte die Lüftung gewartet werden. Dazu musste ein Arbeiter mit einem Schweißbrenner einen Ventilator ausbauen. Dabei geriet eine Filtermatte in der Lüftung in Brand. Aufgrund der betroffenen Materialien gab es schnell eine starke Rauchentwicklung. Die Lüftungsanlage wurde komplett abgestellt. Die Feuerwehr entfernte die betroffenen Elemente der Anlage. Weil es sich beim Bundeswehrkrankenhaus nicht um irgendein Gebäude handelt, wurden zunächst starke Kräfte von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr zusammengezogen, teilt Michael Ehrenbeck, der diensthabende Einsatzleiter, mit. Die Priorität habe neben Löscharbeiten darauf gelegen, dass sich kein Rauch in die Bereiche der Patienten- und Mitarbeiterebenen ausbreiten konnte. Das sei durch schnelles, beherztes und zielstrebiges Eingreifen aller Beteiligten verhindert worden. Insgesamt war die Feuerwehr Ulm mit zehn Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten im Einsatz. Alarmiert wurden unter anderem Kräfte der Abteilungen Stadtmitte, Lehr, Söflingen, Mähringen sowie dienstfreie Feuerwehrbeamte. (AZ)

