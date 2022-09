Großbrand im Ulmer Donautal: Anwohner sollten Fenster und Türen schließen

Im Ulmer Donautal kam es zu einem größeren Feuerwehreinsatz. In einem Entsorgungsbetrieb war ein Feuer ausgebrochen. So lief der Einsatz ab.

In einer Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebs im Ulmer Donautal ist es am Mittwochabend zu einem Großbrand gekommen. Rund 100 Kräfte der Feuerwehr waren in der Ernst-Abbe-Straße im Einsatz. Anwohnerinnen und Anwohner wurden dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Brand wurde gegen 17.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr wurde von einem Mitarbeiter der Firma informiert, teilte Adrian Röhrle, der Kommandant der Ulmer Feuerwehr, noch am Abend mit. Jener Mitarbeiter habe über einen mittelgroßen Brand berichtet, der durch eine Wärmebildkamera entdeckt wurde.

Brand im Ulmer Donautal: Feuer drohte auf andere Lagerboxen überzugreifen

Ein entsprechendes Aufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei eilte zur daraufhin zur Einsatzstelle. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer halbvoll gefüllten Lagerhalle in einem Vorsortierbereich für Kunststoffe brannte. Das Feuer drohte auf die benachbarten Lagerboxen mit Polysterol überzugreifen. Von mehreren Seiten wurde das Feuer bekämpft. Eine weitere Brandausbreitung sei so verhindert worden, heißt es.

Neben der diensthabenden Wachmannschaft auf der Ulmer Feuerwache rückten die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt und Grimmelfingen aus. Nachalarmiert wurden die Wehren aus Unterweiler, Wiblingen, Einsingen, Eggingen, Söflingen und Donaustetten. Ein spezielles Wasserversorgungssystem habe für eine ausreichende Löschwasserversorgung aus der Donau gesorgt.

Brand im Donautal: Warnmeldung an Anwohnerinnen und Anwohner

Die Rauchschwaden zogen in Richtung Osten. Mitunter über die Warn-App Nina wurden Anwohnerinnen und Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden. Gegen 21 Uhr wurde Entwarnung gegeben. Von der Warnung betroffen waren insbesondere die Stadtteile:

Donaustetten,

Gögglingen ,

, Wiblingen und

und das Industriegebiet Donautal .

Bereits gegen 18.15 Uhr sei das Feuer bereits unter Kontrolle gewesen. Nachlöscharbeiten wurden eingeleitet und hielten wohl auch noch mehrere Stunden an. Das Brandgut wurde mittels eines Radladers aus der Box gebracht und flächig ausgebreitet, um mögliche Glutnester zu identifizieren und abzulöschen.

Feuerwehreinsatz bei Entsorgungsbetrieb: Brandursache ist noch unklar

Insgesamt waren nach Angaben des Kommandanten rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ulm vor Ort. Zur Einsatzkoordinierung wurde die Führungsgruppe der Feuerwehr Ulm mit einem Einsatzleitfahrzeug hinzugezogen. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Organisatorischen Leiter und zwei Rettungswagen vor Ort. Sowohl Brandursache als auch die Höhe des durch das Feuer angerichteten Schadens waren zunächst unklar.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren die Meldung, sobald uns neue Informationen vorliegen.