Brand in einer Schreinerei in Elchingen

Weil sich ein Holzstück verkeilte geriet ein Silo in Elchingen in Gefahr.

Am Samstagmorgen kam es in einer Schreinerei in Elchingen zu einem Brand. Hierbei verkeilte sich ein Holzstück in einem Häcksler, weshalb es zu einem Funkenflug kam und ein kleines Feuer entfacht wurde. Obwohl dieses zwar schnell gelöscht werden konnte, gelangen glühende Holzspäne über die Holzstaubabsaugung in ein dortiges Silo.

Feuerwehr Elchingen im Einsatz

Die Feuerwehr konnte ein Entfachen dessen zwar verhindern, jedoch wurde der Inhalt aufgrund der Löschmittel unbrauchbar. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Während des Einsatzes befanden sich sieben Fahrzeuge der Feuerwehr, ein Fahrzeug des THW, drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und sechs Fahrzeuge der Polizei vor Ort. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte beteiligt. (AZ)