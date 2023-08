Ulm

vor 32 Min.

Brand in Wiblingen: Wie eine Bestatterin zur Lebensretterin wurde

Plus Julia Ungerer zog eine ältere Dame aus ihrer brennenden Wohnung und rettete ihr so das Leben. Dafür wurde sie mit der Rettungsmedaille des Landes ausgezeichnet.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Schüchtern blickt Julia Ungerer in die Runde, als sie über die verhängnisvolle Nacht im Oktober 2022 spricht. Die Aufmerksamkeit scheint der zierlichen Frau etwas unangenehm, obwohl sie sie mehr als verdient hat. "Ich bin in die Wohnung hinein und habe sie schon um Hilfe rufen hören. Vielleicht war es nicht klug, aber es gab keine andere Möglichkeit, als hineinzugehen und sie herauszuziehen", erzählt die bescheidene 25-Jährige. Für ihr gedankenschnelles und tapferes Handeln wurde ihr die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen, die ihr Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CDU) am Donnerstag feierlich überreichte.

Ohne den Einsatz der jungen Frau wäre die Dame bei dem Brand gestorben

Ausgelöst hatte den Küchenbrand wohl ein technischer Defekt. Zunächst dachte sich Ungerer wenig dabei, als sie gegen fünf Uhr morgens von den schrillenden Rauchmeldern geweckt wurde. Das sei in ihrer Wohnung öfter mal vorgekommen, sagt sie. Bald realisierte die junge Frau jedoch, dass es nicht ihre Rauchmelder waren, sondern die in der Wohnung ihrer 83-jährigen Vermieterin, die im Obergeschoss des Hauses im Wiblinger Christianweg wohnte. Sie schnappte sich den Ersatzschlüssel, zog ihre Vermieterin aus der Wohnung und brachte sie in Sicherheit, bevor sie die Feuerwehr alarmierte. "Die Frau wäre gestorben, wenn sie nicht eingegriffen hätten", stellte Feuerwehrkommandant Adrian Röhrle klar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen