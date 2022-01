Brand in Wohnhaus in Wiblingen: Defekter Akku löste wohl Feuer aus

In Ulm-Wiblingen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Einsatz. Ursache für den Brand war wohl ein defekter Akku eines Fotoapparates.

In einer Wohnung in Ulm-Wiblingen ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen soll nach Polizeiangaben wohl ein defekter Akku eines Fotoapparates den Brand verursacht haben.

Kurz vor 11 Uhr entdeckte der 79-jährige Bewohner den Brand in seiner Wohnung in der Johannes-Palm-Straße. Er wählte den Notruf. Die angerückte Feuerwehr hatte den Brand laut Polizei schnell gelöscht. Umliegende Wohnungen seien nicht betroffen gewesen.

Brand in Wiblingen: Polizei schätzt Schaden auf 80.000 Euro

Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. Der 79-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den vorläufigen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 80.000 Euro.

Der Mann hatte wohl den Akku eines Fotoapparates auf einen Tisch seines Balkons im zweiten Obergeschoss gelegt. Der Akku entzündete sich. Löschversuche des 79-Jährigen misslangen und das Feuer breitete sich vom Balkon in die Wohnung aus. (AZ)