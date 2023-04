Brandalarm im Parkhaus am Ulmer Hauptbahnhof: Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist aktuell am Ulmer Hauptbahnhof im Einsatz. Laut Polizei wurde ein Brandalarm im Parkhaus gemeldet. Passanten berichten von "komischem Rauch".

Am Ulmer Hauptbahnhof läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, wurde am Montagnachmittag, 3.4.23, gegen 15.30 Uhr in der Tiefgarage des neuen Parkhauses ein Brandalarm ausgelöst.

Ob dort tatsächlich ein Feuer ausgebrochen ist oder ob es sich um einen Fehlalarm handelt, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. "Die Feuerwehr fährt an", so die Sprecherin. Passanten vor Ort berichten unserer Redaktion von "starkem Gestank" und "komischem Rauch".

Brand am Sonntag in einer Tiefgarage auf dem Ulmer Eselsberg





Erst am Sonntag hatte es auf dem Ulmer Eselsberg in einer Tiefgarage gebrannt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ermittler gehen derzeit von Brandstiftung aus. Der mutmaßliche Brandstifter soll schwer verletzt worden sein. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.