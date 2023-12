Ulm

vor 17 Min.

Brandanschlag auf Synagoge: Das sagt Rabbiner Trebnik über Tat und Täter

Plus Der Angeklagte bedauert vor dem Landgericht Ulm die Attacke und beteuert, er habe nichts gegen das jüdische Volk. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders.

Von Thomas Heckmann

Der Ulmer Ortsrabbiner Shneur Trebnik hat beim Auftakt des Prozesses um den Brandanschlag auf die Synagoge vor dem Landgericht Ulm ausgesagt – und anschließend über die Tat, den mutmaßlichen Täter und seine Worte bei der Verhandlung gesprochen. Die Attacke vor mehr als zwei Jahren hatte bundesweit Aufsehen erregt. Seit Donnerstag muss sich ein heute 47 Jahre alter Mann wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit gemeinschädlicher Sachbeschädigung vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten antisemitische Motive vor. Ziel sei gewesen, dass das Feuer wesentliche Teile der Synagoge erfasse.

Der in Ulm geborene Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit hat die Tat gestanden. Doch sein Verteidiger Stefan Holoch bezeichnet den Brandanschlag in einem Gespräch mit unserer Redaktion als untauglichen Versuch, die Synagoge in Brand zu stecken. In der Anklageschrift werden beschädigte Steinplatten und das mit Ruß verunreinigte Jerusalemfenster der Synagoge erwähnt, die Schadensumme dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen "schwere Brandstiftung mit gemeinschädlicher Sachbeschädigung" vor. Daher befindet sich der Mann in Untersuchungshaft und wird in Hand- und Fußfesseln in den Saal geführt.

