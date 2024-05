Brandstiftung in Ulm: Auto geht auf Autohaus-Parkplatz in Flammen auf

Ein BMW ist nahe der Blaubeurer Straße in Ulm komplett ausgebrannt. Der Schaden ist hoch. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Ein Auto ist am frühen Mittwochmorgen in Ulm in Flammen aufgegangen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 3 Uhr habe eine Zeugin den brennenden BMW auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Blaubeurer Straße gemeldet. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Durch die Hitze wurde ein weiterer BMW beschädigt. Die Fahrzeuge waren auf einem frei zugänglichen Platz unweit der Blaubeurer Straße abgestellt. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen wird auf circa 70.000 Euro geschätzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Ermittler wollen herausfinden, wer für den Brand verantwortlich sein könnte. Dazu hofft die Polizei auch auf Hinweise von Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden. (AZ)