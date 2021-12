Brandstiftung in Wohnung am Kuhberg: 31-jähriger Ulmer stellt sich der Polizei

In einem Mehrfamilienhaus am Ulmer Kuhberg hat es gebrannt. Laut Polizei wurde das Feuer mutmaßlich von einem 31-jährigen Ulmer nach einem Streit gelegt.

Nachdem ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Ulmer Kuhberg, wie berichtet, am Mittwochabend in Lebensgefahr geraten war, haben Polizei und Staatsanwaltschaft sich nun zu den Hintergründen des Vorfalls geäußert. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Ein 31 Jahre alter Ulmer habe sich noch im Laufe des Abends bei der Polizei gestellt. Er sitzt inzwischen schon in Untersuchungshaft.





Kurz nach 17 Uhr quoll dichter schwarzer Rauch aus der Erdgeschosswohnung, gleichzeitig war im Obergeschoss ein Bewohner zu Hause, der noch rechtzeitig aus dem Gebäude flüchten konnte, bevor der Rauch das Treppenhaus unpassierbar machte. Den Brand hatten die rund 30 Feuerwehrleute von der Ulmer Hauptwache und aus Söflingen schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht.

Sieben Menschen waren zum Zeitpunkt des Brandes noch im Haus

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich nach Angaben der Ermittler noch sieben Bewohner im Haus im Völklingenweg. Diese konnten sich jedoch in Sicherheit bringen. Der Schaden beschränkte sich daher im Wesentlichen auf eine Wohnung, wo das Feuer ausgebrochen war. Die war auch nicht mehr bewohnbar. Die anderen Hausbewohner konnten noch am Abend in ihre Wohnungen zurück. Verletzt wurde niemand. Nach einer ersten Schätzung liegt der Sachschaden bei rund 100.000 Euro.

Derweil nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Noch am Abend war die Kriminalpolizei vor Ort, um Spuren zu sichern. Schnell habe sich der Verdacht ergeben, dass das Feuer gelegt worden sein könnte. Der Verdacht richtet sich gegen einen 31-jährigen Ulmer, der nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler am selben Tag mit einer Bekannten in Streit geraten sein soll. Diese Bekannte sei die Inhaberin der Wohnung, in der es später brannte.

31-jähriger Ulmer soll Feuer in Wohnung am Ulmer Kuhberg gelegt haben

Während die Bewohnerin unterwegs war, soll sich der 31-Jährige nach Auffassung der Ermittler Zugang zur Wohnung verschafft und das Feuer gelegt haben. Weitere Ermittlungen hätten diesen Verdacht bereits erhärtet.

Im Laufe des Mittwochabend soll sich der 31-Jährige der Ulmer Polizei gestellt haben. Er sei vorläufig festgenommen und am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Ulm vorgeführt worden. Auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft sei ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen worden. Der 31-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei würden noch andauern. (thhe/AZ)