Brauerei Gold Ochsen investiert in Ulm Millionensumme

Die Brauerei Gold Ochsen, 1597 gegründet und seit 1867 in Familienbesitz, nimmt viel Geld in die Hand. Das sind die Investitionen in Sudhaus und Abfüllung.

Investition in die Zukunft: Sei kurzem trägt ein neues Kochsystem im Sudhaus zu einer spürbaren Senkung des Wärmeenergieverbrauchs bei. Gleichzeitig ermöglichen ein neuer „Auspacker“ sowie ein sogenannter „Sniffer“ in der Flaschenabfüllung effiziente Prozesse. Das jüngste Projekt im Sudhaus schlägt im Zuge dessen deutlich zu Buche: Denn mit dem Anfang 2024 erfolgten Austausch des alten Würzekochers, der im Sudhaus der Brauerei Gold Ochsen über 40 Jahre lang den verlässlichen Stammwürzegehalt des Bieres sicherstellte, erfordert der Prozess des Würzekochens nun 40 Prozent weniger Wärmeenergie. Gold Ochsen freut sich über Benefit der Investitionen Die Vorteile reichen von der geringeren Gesamtverdampfung über ein homogenes Mischen der Würze und konstante Würzequalität aufgrund gleichmäßiger Hitzebehandlung bis hin zur verbesserten Wirtschaftlichkeit in Form von Zeiteinsparungen in der Produktion und einem verringerten Einsatz von Reinigungsmitteln und Wasser – getoppt vom deutlich gesunkenen Energiebedarf. Nun rollte der neue Sniffer auf den Hof der Brauerei und wurde per Kran an den Ort seiner Bestimmung transportiert. Foto: Gold Ochsen In zwei neue Anlagenkomponenten der Flaschenabfüllung investiere die Brauerei 1,5 Millionen Euro. Diese Komponenten sorgen für eine bessere Qualitätssicherung. Der neue Auspacker holt Glas- sowie PET-Flaschen aus den Kisten. Der neue "Sniffer" in Ulm findet Schmutz Der neue "Sniffer“ stellt sicher, dass organische und anorganische Verunreinigungen – die es bei PET-Flaschen unbedingt zu vermeiden gilt – noch effektiver erkannt werden. Die entsprechenden Behältnisse lassen sich aussortieren, bevor es zu einer unnötigen Verschwendung von Reinigungsmitteln kommt. (AZ) Lesen Sie dazu auch Ulm So schmeckt das neue Jahrgangsbier von Gold Ochsen

