"Breaking Bread": Ein Bunker im Museum

Plus Mit dem Werkzeug Teig spürt Shahar Marcus in humorvollen Videos gesellschaftlichen Fragen nach. Das Museum Brot und Kunst widmet ihm eine Ausstellung.

Von Franziska Wolfinger

Besucher dieser Ausstellung stehen erst einmal vor einer Wand, vor einer großen roten Wand. Rund 800 Bäckerkisten stapeln sich im Erdgeschoss des Museums Brot und Kunst. Wer das Gebilde betritt, fühlt sich wie in einem Labyrinth - oder wie in einem Bunker? Das Bauwerk ist nämlich eine Neuauflage des Werks "Bread and Bunker" des Künstlers Shahar Marcus. Er verknüpft hier Brot und Essen mit dem Thema Krieg. Sein Werk könnte leider kaum aktueller sein.

Ein Bunker aus Brot?

Shahar Marcus ist ein israelischer Video- und Performancekünstler. Brot und Teig gehören zu seinen bevorzugten Materialien. Wie gemacht also für das Museum Brot und Kunst, das ihm mit "Breaking Bread" nun eine eigene sehr sehenswerte Ausstellung spendiert. Deren Herz ist der Bunker aus Bäckerei-Transportkisten. Verschiedene seiner Videos sind darin und drumherum zu sehen. Dabei unterscheidet sich das Bauwerk in einem ganz wesentlichen Punkt: Der Bunker, den Shahar Marcus 2008 für die Galerie der Künste in Berlin gebaut hatte, bestand aus 1500 echten Brotlaiben - keine frischen, sondern Altbrot, wie der Künstler erklärt. Doch heute, fast 15 Jahre später, erschien auch das aus Gründen der Nachhaltigkeit nicht mehr passend. "Manchmal ist es ja nicht schlecht, wenn sich ein Kunstwerk weiterentwickelt und verbessert", sagt Shahar Marcus dazu.

