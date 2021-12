Brillanter Konzertabend mit unangenehmen Zwischentönen im CCU

Plus Klangschön, verträumt, romantisch: Das von Erich Wächter dirigierte Philharmonische Konzert in Ulm begeistert. Doch waren die Corona-Irritationen nicht vermeidbar?

Die letzten Klänge sind im Beifallssturm verklungen, und man verlässt das CCU, als schlügen zwei verschiedene Herzen in der Brust. Erich Wächter, langjähriger musikalischer Weggefährte von Ulms Intendanten Kay Metzger, hat ein großartiges Konzert dirigiert, hat altmeisterliche Brillanz mit beseelter Einfühlung kombiniert. Man könnte glücklich sein, wären da nicht die Irritationen angesichts der Pandemiesituation.