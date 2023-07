Britische Feierlaune kollidiert mit deutscher Biergartengemütlichkeit

Plus Casey Lowry, Indie-Sänger aus Chesterfield, war im Roxy Soundgarten zu Gast, wo er die Veröffentlichung seiner neuesten Single feierte.

Wenn laue Abende, kühle Getränke und gratis Konzerte locken, kommen die Gäste gern. Dass der Roxy Soundgarten nun wieder bestens besucht ist, wundert da nicht. Am Freitag spielte der britische Singer-Songwriter Casey Lowry. Ein bisschen kollidierte da seine offenherzige Feierlaune mit dem eher entspannt abwartenden Biergartenpublikum.

Er will sein Publikum tanzen sehen, das machte der Indie-Sänger sofort deutlich, als er die Soundgartenbühne mit knapp einstündiger Verspätung betrat: "Ich hab noch nie einen Gig gespielt, bei dem alle saßen!" Knapp 30 Fans kamen der Aufforderung auch direkt nach und füllten den kleinen Platz vor der Bühne, ehe nur ein Ton erklungen war.