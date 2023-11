"Brot des Lebens": Die Hilfe für Arme ist schwieriger und teurer geworden

Die Organisation "Brot des Lebens" unterstützt bereits seit 23 Jahren notleidende Menschen in verschiedenen Ländern. Doch der Krieg in der Ukraine hat manches verändert.

Speziell in der Advents- und Weihnachtszeit bemühen sich viele Menschen, auch über Hilfsorganisationen, andere zu unterstützen und eine Freude zu bereiten, denen es nicht so gut oder sogar schlecht geht. Eine dieser Hilfsorganisationen ist der Verein „Brot des Lebens“, ein in Bernstadt ansässiges Missions- und Hilfswerk. Es wurde bereits vor 23 Jahren gegründet und ist dennoch vielen nicht bekannt. Der Verein kümmert sich insbesondere um Not leidende Menschen in Armenien, aber auch in Rumänien, in der Ukraine, in Bosnien und Serbien. Organisator ist Drago Simeunovic, ein gebürtiger Bosnier, der mit einer Kroatin verheiratet ist. Jetzt werden bis zum 25. November aus der Region Ulm und Neu-Ulm Hilfspakete gesammelt, die dann am 8. beziehungsweise 9. Dezember jeweils per Lkw in die entsprechenden Länder gefahren werden. Der Verein, so Simeunovic, finanziert sich ausschließlich aus Spenden von Privatpersonen und Firmen.

"Brot des Lebens" übernimmt Patenschaften für Kinder und Senioren

„Brot des Lebens“ hat schon 500 Patenschaften für Kinder und Senioren übernommen, erzählt der Organisator. „Wir unterstützen Menschen in Ländern, die wir ausgewählt haben, weil es dort viel Armut gibt“, sagt Drago Simeunovic. Im Jahr 2000 hat er mit mehreren anderen engagierten Menschen das Missions- und Hilfswerk gegründet hat, das auch ökumenisch mit mehreren Kirchengemeinden zusammenarbeitet. „In Armenien ist die Not am größten“, weiß er, „dort helfen wir jeden Monat 510 Familien mit Lebensmittelpaketen. Aber auch in den anderen genannten Ländern. Natürlich gibt es in einigen weiteren Ländern arme Menschen, aber wir wollten uns nicht verzetteln und es gibt ja eine Reihe anderer Hilfsorganisationen.“

Drago Simeunovic arbeitet schon seit Anfang 1980 ständig im humanitären Hilfebereich. Das Projekt „Brot des Lebens“ liegt ihm sehr am Herzen. Ihm und seinen rund 20 Mitstreitern, die bis auf eine Halbtageskraft allesamt ehrenamtlich für den Verein tätig sind, geht es nicht nur um die Unterstützung der hilfsbedürftigen Menschen, sondern auch darum, ihnen Würde zu geben. Sie sollen nicht am Rand der Gesellschaft stehen, nur weil sie wenig haben.

Drago Simeunovic ist Koordinator des Hilfsprojekts "Brot des Lebens" in Bernstadt. Foto: Stefan Kuemmritz

Simeunovic findet, dass die Aufgabe von „Brot des Lebens“ schwieriger geworden ist, seit Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. „Unsere Kosten sind gestiegen, weil alles teurer geworden ist. Die Hilfspakete, die jetzt für die Weihnachtsaktion von Freiwilligen zusammengestellt werden, kosteten früher 20 bis 25 Euro und heute 34.“ Deshalb könnte es passieren, dass nun weniger Pakete zusammenkommen, als bisher, darüber ist sich der Organisator im Klaren. „Auch hier gibt es Menschen, denen es nicht so gut geht und für die sind 34 Euro womöglich zu viel.“ Diese Summe richtet sich nach den Preisen bestimmter Waren.

Die Pakete von "Brot des Lebens" sollen alle das Gleiche enthalten

Wer ein Paket packen und abgeben oder bei „Brot des Lebens“ packen lassen will, muss sich beim Inhalt an die Vorgaben des Vereins halten. „Zum einen deshalb, weil der Zoll das verlangt, zum anderen, weil die Bedachten alle dasselbe erhalten sollen", erläutert Simeunovic. "Fehlt in einem Paket etwas, füllen wir es auf.“ Dieses Jahr sind vorgesehen: fünf Kilogramm Mehl Typ 405, drei Kilogramm Zucker, zwei Liter Sonnenblumenöl, viermal 500 Gramm Fusilli-Nudeln, sechs Tafeln Schokolade zu je 100 Gramm, eine Packung Gewürzspekulatius mit 600 Gramm, ein Glas Nuss-Nougat-Creme mit 400 Gramm und viermal Margarine zu je 500 Gramm. Dazu kommen fünf Euro Transportkostenanteil.

Andere Hilfsgüter, wie zum Beispiel Kartoffeln, „beschaffen wir in den Ländern vor Ort. Sie sind dort billiger als hier und wir sparen die Transportkosten, sodass wir mehr Menschen helfen können, außerdem ist auch den Händlern in diesen Ländern gedient.“ Es gebe einerseits vor Ort zuverlässige, langjährige Mitarbeiter „zum anderen arbeiten wir auch mit den dortigen Sozialämtern zusammen.“ Dabei versichert er, dass es überall geordnet abläuft. "Die Fahrer sind ebenfalls Ehrenamtliche, die sich für die eine Woche, die sie für Hin- und Rückfahrt brauchen, Urlaub nehmen. Es hat beim Verteilen noch keine Zwischenfälle gegeben.“

Sammelstellen von "Brot des Lebens" gibt es auch im Raum Neu-Ulm

Für die Kartons gibt es mehrere Sammelstellen, auch im Neu-Ulmer Gebiet, gibt, was den Transport erleichtert. „Wenn wir alles beisammen haben, müssen wir es beim Zoll anmelden, was inzwischen Routine ist. Im Dezember fährt dann von hier aus in unsere ausgewählten Länder jeweils ein 40-Tonner, der dann mit rund 20 Tonnen Hilfsgütern beladen ist, egal ob es friert oder schneit. In die Ukraine können wir aber nur mit einem etwas kleineren Lkw fahren.“ Und es gibt auch Extrapakete für Kinder mit Spiel- und Schulsachen, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. „Das Wichtigste ist“, so Drago Simeunovic, „dass wir möglichst vielen Menschen helfen können.“