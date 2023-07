Ulm

vor 17 Min.

Brücke auf die Blauinsel ist abgerissen – doch Ersatz kommt erst im Oktober

Die alte Brücke am Lautenberg ist schon weg, die neue kommt laut Plan am 13. Oktober.

Plus An der Kleinen Blau in Ulm wird eine besondere Brücke eingebaut. Trotz Verzögerungen ist die Eröffnung in Sicht. Dann soll es eine ungewöhnliche Aktion geben.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Eine neuartige und außergewöhnliche Brücke wird künftig über die Kleine Blau führen und die Blauinsel samt Spielplatz mit dem Lautenberg unterhalb des Münsterplatzes verbinden. Das alte Bauwerk ist schon abgerissen, das neue kommt aber erst in mehreren Wochen. Immerhin bleibt zwei zweite, schmale Zugänge. Für die Eröffnung hat die Stadt besondere Pläne.

Immer wieder sind Arbeiter an beiden Ufern beschäftigt, die Fundamentarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Ursprünglich war geplant gewesen, sie im Juni oder Juli einzuheben. Der geplante Einbau der Smart Circular Bridge am Lautenberg verschiebt sich auf den Oktober, wie die Stadt nun mitteilt. Wäre das früher bekannt gewesen, hätte man das alte Bauwerk später abgerissen, sagt Jochen Aminde von der Stadt Ulm. Allerdings nicht viel später – wegen der umfangreichen Fundamentarbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen