Brutale Attacke auf Polizisten: Mutmaßliche Täter waren polizeibekannt

Im Fall des brutal attackierten Ulmer Polizisten am Kornhausplatz geben Polizei und Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse bekannt. Doch viele Fragen bleiben.

"Auch für uns war es überraschend", sagt Nadine Schmelzer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ulm, zum Ermittlungserfolg. Einen Tag vorher habe noch nichts darauf hingedeuetet. Doch "verdeckte Maßnahmen" hätten dann doch dazu geführt, dass nach der brutalen Attacke auf einen 25-jährigen Polizisten am Kornhausplatz in Ulm vergangener Woche vier Verdächtige nicht nur ermittelt, sondern drei der vier mutmaßlichen Täter jetzt auch in Untersuchungshaft sitzen. Der vierte, ein 13-jähriger Syrer, gilt als Unter-14-Jähriger noch als strafunmüdig. Er wurde seinen Eltern übergeben.

Doch in dem Fall sind zahlreiche Fragen noch offen. Erste, wenn auch nur wenige Antworten liefern die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer erneuten Pressemitteilung.

Brutaler Angriff auf Polizisten in Ulm: Verdächtige sind im Alb-Donau-Kreis wohnhaft

So seien die drei Männer, die sich nun in Haft befinden, im Alb-Donau-Kreis wohnhaft. Zudem seien sie in der Vergangenheit mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sowie polizeibekannt. Bei der Vorführung vor dem Ermittlungsrichter am Mittwoch hätten die Verdächtigen keine Angaben zur Tat gemacht.

Mehr Angaben wurden in der offiziellen Mitteilung nicht gemacht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und der Ermittlungsgruppe "Korn" würden andauern, heißt es da. Auch soll geklärt werden, aus welchem Motiv die Tat begangen wurde und in welcher Beziehung die Tatverdächtigen zueinanderstehen. (AZ)