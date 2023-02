Brutale Polizisten-Attacke in Ulm: Ist der 13-Jährige ein "Intensivtäter"?

Beim Angriff auf einen Polizisten in Ulm soll auch ein 13-Jähriger dabei gewesen sein. Gegen ihn wird nicht einmal ermittelt. Dabei gilt er wohl bald als "Intensivtäter".

Nach der brutalen Attacke auf einen 25-jährigen Polizisten in Zivil am Kornhausplatz in Ulm hat die Polizei zwar die vier mutmaßlichen Täter ermitteln können. Drei davon sitzen seither in Haft. Der Vorfall wirft aber nach wie vor Fragen auf. Im Fokus steht unter anderem ein 13-jähriger Syrer, der bei der Tat mindestens dabei gewesen sein soll. Aufgrund seines Alters gilt er aber als strafunmündig. Gegen ihn wird nicht einmal ermittelt. Dabei hat er sich offensichtlich schon einiges zu schulden kommen lassen. Er könnte nun sogar als "Intensivtäter" geführt werden.

Alle vier gesuchten Männer sind im Alb-Donau-Kreis wohnhaft und waren nach Angaben der Ermittler polizeibekannt und mehrfach schon straffällig in Erscheinung getreten. Um was für Delikte es sich handelte, war zunächst unklar. Jetzt teilt Michael Bischofberger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm, mit, dass darunter auch Gewaltdelikte waren. Bei mindestens einem der drei Inhaftierten habe eines der Delikte zu einer längeren Haftstrafe geführt. Auch deshalb sei ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Es könnte eine Wiederholungstat verliegen.

Angriff auf Polizisten am Kornhausplatz in Ulm: 13-Jähriger wurde auch schon auffällig

Doch auch der 13-Jährige hat offenbar schon einiges auf dem Kerbholz, wenngleich er sich noch nicht strafbar machen konnte. Wer noch keine 14 Jahre alt ist, gegen den wird nicht ermittelt, wie Bischofberger erklärt. Es würde lediglich eine Information zum Vorfall ans Jugendamt weitergegeben, das dann zusammen mit dem Familiengericht zu entscheiden habe, ob anderweitig auf ihn erzieherisch eingewirkt werden kann. Sollte er sich aber etwas zu schulden kommen lassen, sobald er 14 Jahre alt ist, werden die verangegangenen Delikte "nicht vergessen", sondern bei einer möglichen Strafe berücksichtigt.

Wie viele Vergehen bei dem 13-Jährigen bisher angefallen sind, lässt der Behördensprecher offen, sagt aber, dass der Junge aufgrund der Tat künftig als sogenannter "Intensivtäter" geführt werden könnte. Bei Kinder ist das der Fall, wenn sie binnen 18 Monate durch mehr als zehn Delikte oder drei Gewalttaten aufgefallen sind. Für den 13-Jährige hätte das keine unmittelbaren Folgen in Form von Sanktionen. Doch Polizei und Jugendamt würden ihn künftig verstärkt auf dem Radar haben, "ihn enger betreuen".

Keine Ermittlungen gegen Unter-14-Jährige: Staatsanwalt will das geändert haben

Oberstaatsanwalt Bischofberger macht keinen Hehl daraus, dass er die Gesetzesvorgabe, dass 14-Jährige pauschal als strafunmündig gelten, gerne geändert hätte. "Jedes Grundschulkind weiß, dass es nichts stehlen darf", sagt er. Das zu ändern aber, "ist eine Sache der Politik". So berichtet er von einem Fall vor Jahren im Oberschwäbischen, als ein 13-Jähriger bereits durch eine dreistellige Zahl an Delikte aufgefallen war. Darunter hunderte Einbrüche in Schulen und Kindergärten. In einem Fall habe er sogar ein Gebäude in Brand gesetzt, um Spuren zu verwischen. Doch weder die Erziehungsberechtigten noch das Jugendamt seien ihn in der Lage gewesen, ihn beispielsweise in ein Heim zu bringen, um dort auf ihn einwirken zu können. Wenngleich Bischofberger zu bedenken gibt: Ein Heim sei keine Haftanstalt. "Wenn er ein Fenster aufmacht, dann haut er halt ab."

Welche Rolle der 13-Jährige bei der Attacke auf den Polizisten gehabt haben könnte, werde zwar nicht direkt ermittelt. Das aber dürfte im Zuge der Beweisaufnahme gegen die anderen drei mutmaßlich Beteiligten geklärt werden. Hierzu würden die Ermittlungen wegen des versuchten Mordes andauern.

Festgenommen wurden eine Woche nach der Tat ein 18-Jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, ein 23-jährigen Türke und ein 24-jähriger Serbe. Beim Sonderstab Gefährliche Ausländer des Ministeriums der Justiz und für Migration in Baden-Württemberg war keiner der Männer bis dato bekannt, wie eine Ministeriumssprecherin kurz nach der Festnahme auf Nachfrage mitteilte. Jener Sonderstab initiiert und koordiniert Maßnahmen, um die Voraussetzungen für eine Abschiebung nach einer Haftstrafe zu schaffen. Die wäre theoretisch bei allen umsetzbar, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Auch ein Kind könnte zusammen mit seiner Familie abgeschoben werden. Im Fall des 13-Jährigen aber könnte sich allein das Herkunftsland als problematisch erweisen. Derzeit finden keine Abschiebungen nach Syrien statt.